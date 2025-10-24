"Leser helfen"-Projekte 2023
Fotos: Ellen Liebner, Hendrik Jattke
Hilfe, die ankommt
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 27 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.
"Leser helfen" Sven Müller
Nach einem Schlaganfall ist Sven Müller aus Zwickau pflegebedürftig. Mit einem behindertengerechten Auto wäre es für seine Frau deutlich leichter, mit ihm mehr Zeit in der Natur zu verbringen.