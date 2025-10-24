Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Hilfe, die ankommt

Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 27 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.

"Leser helfen" Sven Müller

Nach einem Schlaganfall ist Sven Müller aus Zwickau pflegebedürftig. Mit einem behindertengerechten Auto wäre es für seine Frau deutlich leichter, mit ihm mehr Zeit in der Natur zu verbringen.

Zwickau
4 min.
Spendenaktion “Leser helfen“ für „Mülli“: Ex-Kollegen von Clarios wollen schwerkrankem Zwickauer helfen
Sie wollen Sven Müller helfen (v.l.): Seine früheren Kollegen André Geyer, Markus Mothes, Torsten Pfeifer, René Unger und Michael Wondra in der Finish-Halle des Zwickauer Werkes von Batterienhersteller Clarios. Dort werden fertige Batterien vor dem Versand getestet und etikettiert.
Seit Sven Müller mit 51 Jahren einen Schlaganfall erlitt, ist für ihn und seine Partnerin nichts mehr so, wie es war. Seine Kollegen haben ihn als sehr beliebt und immer hilfsbereit in Erinnerung. Deshalb wollen sie ihm nun helfen.
Elsa Middeke
1 min.
Jetzt helfen
Hier geht's zum Spendenformular
Zwickau
3 min.
„Leser helfen“: Kater Eddy als tierischer Therapeut für „Mülli“ aus Zwickau
Sonst springt Eddy auf Sven Müllers Bett, ohne dass es Leckerli gibt. Für ein „Freie Presse“-Foto brauchte es aber ein wenig Überzeugungshilfe.
Auch wenn Sven Müller nach einem heftigen Schlaganfall noch nicht wieder viel selbst kann: Lächeln kann er. Besonders breit, wenn Kater Eddy kommt. Warum ihm der rothaarige Vierbeiner so gut tut.
Elsa Middeke
Zwickau
5 min.
„Leser helfen“: Warum ein Mini zu mini ist für „Mülli“ aus Zwickau
Die Liebe seiner Partnerin zaubert Sven Müller ein Lächeln ins Gesicht. Ein Manko: Der Mini ist zu klein für seinen Rollstuhl. Deshalb sammelt „Freie Presse“ Spenden für ein größeres Auto.
Nach einem Schlaganfall pflegt Sven Müllers Partnerin ihn rund um die Uhr mit all ihrer Liebe. Doch mit Liebe lässt sich ein bestimmtes Problem leider nicht lösen. Wie „Freie Presse“-Leser dem Paar helfen können.
Elsa Middeke
Zwickau
3 min.
Spendenaktion „Leser helfen“ für „Mülli“: Mitarbeiter von Clarios Zwickau sammeln mehr Geld als erhofft
Stolz auf das Ergebnis ihrer Spendensammlung unter Kollegen sind diese Mitarbeiter aus dem Zwickauer Clarios-Werk. Den symbolischen Scheck halten (links) Torsten Pfeifer und André Geyer.
Dieses Ergebnis hat sich das frühere Team von Sven Müller nicht träumen lassen. In vier Wochen kam eine unerwartet hohe Summe für den Zwickauer zusammen . Ein Schlaganfall hatte ihn aus seinem bisherigen Leben gerissen.
Elsa Middeke