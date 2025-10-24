"Leser helfen" Sven Müller

Zwickau 4 min.

Spendenaktion “Leser helfen“ für „Mülli“: Ex-Kollegen von Clarios wollen schwerkrankem Zwickauer helfen

Seit Sven Müller mit 51 Jahren einen Schlaganfall erlitt, ist für ihn und seine Partnerin nichts mehr so, wie es war. Seine Kollegen haben ihn als sehr beliebt und immer hilfsbereit in Erinnerung. Deshalb wollen sie ihm nun helfen.