"Leser helfen"-Projekte 2024
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 28 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.
"Leser helfen" der Aura-Pension in Rochsburg
Die Aura-Pension in Rochsburg ist eine Einrichtung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen. Sie ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen gemeinsame Begegnungen und Ausflüge. Der alte Kleintransporter müsste dafür dringend ersetzt werden.