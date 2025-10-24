Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
"Leser helfen"-Projekte 2024

Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 28 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.

"Leser helfen" Familie Langer aus Chemnitz

Katja Langer aus Chemnitz ist alleinerziehend. Ihr jüngster Sohn Jakob wurde mit offenem Rücken geboren und ist seither schwer beeinträchtigt. Seit zwei Jahren besucht er die Schule. Der größte Wunsch der Familie ist ein behindertengerechtes Auto.
Chemnitz
3 min.
„Leser helfen“ in Chemnitz: Wie ein Auto Jakobs Leben einfacher macht
Jakob Langer ist glücklich. In dem Renault ist Platz für die ganze Familie. Sein Rollstuhl hat auch Platz im Kofferraum. Hinten im Bild: Katja Langer und Bruder Julius.
Dank der Spenden von vielen Lesern konnte in dieser Woche ein Renault an Familie Langer übergeben werden. Und schon die erste Fahrt zeigte, wie sich der Alltag der Chemnitzer verändern wird.
Denise Märkisch
1 min.
Jetzt helfen
Hier geht's zum Spendenformular
Chemnitz
4 min.
Mit dem Rollstuhl im Bus: Jakob und seine tägliche Herausforderung
Katja Langer mit Jakob an der Bushaltestelle vor der Schule. Mit der 51 geht es erst in die Innenstadt und dann ins Heckert-Wohngebiet.
Der Weg zur Schule ist für den Neunjährigen weit. Vom Heckertgebiet geht es auf den Sonnenberg. Eineinhalb Stunden pro Tag (mindestens) braucht er dafür. Mit Unterstützung der Leser soll es bald ein bisschen einfacher werden.
Denise Märkisch
Chemnitz
5 min.
„Leser helfen“ in Chemnitz: Von Eckenrechnen bis Physiotherapie – ein ganz normaler Schultag in Jakobs Leben
Jakob Langer aus Chemnitz mit seiner Klassenlehrerin Nastassja Rechenberg.
Der Neunjährige lernt an der Entdeckerschule auf dem Terra-Nova-Campus. An der Schule sind Unterricht und medizinische Therapien verzahnt. Und Jakob kommt dabei auch mal richtig aus der Puste.
Denise Märkisch
Chemnitz
4 min.
Ohne Bargeld auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt: Hier klappt die Kartenzahlung
Katja Lange hat an ihren Waffelständen vor zwei Jahren Kartenzahlung eingeführt. Ihrer Erfahrung nach nutzen vor allem junge Besucher das Angebot.
Ob Glühwein, Bratwurst oder Krapfen: Auf dem Weihnachtsmarkt kostet fast alles Geld. Doch stimmt es eigentlich, dass die Händler auf dem Weihnachtsmarkt nur Bargeld annehmen?
Jana Wejkum
Chemnitz
5 min.
„Leser helfen“ in Chemnitz: Jakob und Emilia – fast wie Geschwister
Jakob und Emilia: Beim Adventsbasar der Waldorfschule bastelten sie gemeinsam.
Der Neunjährige kam mit einem offenen Rücken zur Welt. Aber kein Grund, das Leben nicht zu genießen. Seine Familie spielt dabei eine besondere Rolle. Und manchmal sorgen die Verwandtschaftsgrade für ungläubige Blicke.
Denise Märkisch
Chemnitz
5 min.
„Leser helfen“ in Chemnitz: Jakob und der unbedingte Wille zum Leben
Jakob robbt, fährt mit dem Rollstuhl und hat auch andere Hilfsmittel. Im Bild ist er mit Mutter Katja Langer und den Brüdern Joshua (r.) und Julius zu sehen.
Dass der Neunjährige zur Schule geht, spielt und mit seinen vier Geschwistern Spaß hat, ist nicht selbstverständlich. Die Ärzte gaben ihm kaum Überlebenschancen. Die Geschichte einer Familie aus Chemnitz und wie der Alltag ein bisschen leichter werden könnte.
Denise Märkisch