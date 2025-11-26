"Leser helfen"-Projekte 2025
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden fast 30 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.
"Leser helfen" Anja und Lukas
Toni (7) aus Glauchau ist seit seiner Geburt schwerbehindert und auf intensive Pflege angewiesen. Seine Mutter ist selbst an Multipler Sklerose erkrankt, und das alte Familienauto muss dringend durch ein größeres, behindertengerecht umgebautes Fahrzeug ersetzt werden. "Leser helfen" möchte seiner Familie unter die Arme greifen. Helfen Sie Toni und seiner Familie, die notwendige Mobilität zu sichern.