"Leser helfen" Anja und Lukas

Toni (7) aus Glauchau ist seit seiner Geburt schwerbehindert und auf intensive Pflege angewiesen. Seine Mutter ist selbst an Multipler Sklerose erkrankt, und das alte Familienauto muss dringend durch ein größeres, behindertengerecht umgebautes Fahrzeug ersetzt werden. "Leser helfen" möchte seiner Familie unter die Arme greifen. Helfen Sie Toni und seiner Familie, die notwendige Mobilität zu sichern.