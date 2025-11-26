Charlotte (4) aus Chemnitz hat einen seltenen Chromosomenfehler. Sie kann weder sprechen, noch laufen und überstand 2024 eine schwere Krebserkrankung. Nach dem Tod ihrer Mutter kümmert sich ihr Vater allein um sie, doch die beiden leben in einer belastenden Dachgeschosswohnung ohne Aufzug. "Leser helfen" möchte dafür sorgen, dass Charlotte und ihr Papa einen Neuanfang in einer behindertengerechten Wohnung schaffen können.