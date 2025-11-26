"Leser helfen" Kinderarche Reichenbach

Marlon (8) aus Limbach-Oberfrohna kam als Frühchen zur Welt und erlitt schwere Hirnschädigungen. Er ist körperlich stark eingeschränkt, kann seinen Kopf nicht selbst halten und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine alleinerziehende Mutter benötigt Unterstützung für ein behindertengerechtes Auto, um Marlons Mobilität zu sichern. "Leser helfen" unterstützt sie.