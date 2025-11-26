Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG

"Leser helfen"-Projekte 2025

Leser helfen - Spendenprojekte 2025
Leser helfen - Spendenprojekte 2025
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden fast 30 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.

"Leser helfen" Klaus Hergert

Klaus Hergert aus Limbach leidet seit seiner Kindheit an Muskelschwund und sitzt im Rollstuhl. Trotz seiner schweren Einschränkungen engagiert er sich als Gemeinderat, Vereinsmitglied und Feuerwehrmann – jetzt braucht er selbst Hilfe: für ein behindertengerechtes Auto. "Leser helfen" unterstützt Klaus, damit er mobil bleiben kann.
Von Julia Grunwald
2 min.
Limbach-Oberfrohna
2 min.
Kommentar zu abgelehnten digitalen Haltestellen in Limbach-Oberfrohna: Wer hat Steuergelder verdient?
Meinung
Redakteur
Digitale Anzeigetafeln wie an den Haltestellen in Chemnitz wird es in Limbach-Oberfrohna nicht geben.
Der Stadtrat hat digitale Anzeigen wegen fehlenden Geldes abgelehnt. Dabei lag eine Option für mehr Einnahmen auf dem Tisch. Offen blieb die Frage nach dem Respekt einiger Stadträte vor Betroffenen.
Julia Grunwald
1 min.
Jetzt helfen!
Hier geht's zum Spendenformular
Limbach-Oberfrohna
4 min.
Limbacher Autowerkstatt mit Tradition: Wer hier jetzt das Sagen hat
Uwe Kosalla blickt Amin Ali Sofi beim Abdichten eines Turboladers über die Schulter.
Win-win-Situation in einer freien Werkstatt in Limbach-Oberfrohna: Inhaber Uwe Kosalla suchte einen Nachfolger und kam mit einem jungen Afghanen zusammen, dessen Herz für Motoren schlägt.
Steffi Hofmann
Limbach-Oberfrohna
2 min.
Wohnen im Miniaturformat: Limbacher Esche-Museum eröffnet neue Weihnachtsausstellung
Die Puppenstuben-Sammlung von Elke Kramer wird in diesem Jahr im Esche-Museum ergänzt.
Ab Donnerstag gibt es im Esche-Museum die neue Weihnachtsausstellung zu sehen. Sie würdigt die Arbeit eines berühmten Erzgebirgers.
Julia Grunwald
Limbach-Oberfrohna
3 min.
„Wir wollen diese Dinger nicht“: Warum Limbach-Oberfrohna keine digitalen Anzeigen an Bushaltestellen bekommt
Bushaltestellen in Limbach-Oberfrohna werden weiterhin ohne Digitalisierung auskommen.
Unter anderem die Haltestellen am Rathaus sollten mit digitalen Informationsanzeigen aufgerüstet werden. Der Stadtrat stimmte dagegen – obwohl die Mehrheit der Stadträte den ÖPNV kaum nutzt.
Julia Grunwald