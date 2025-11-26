"Leser helfen" Klaus Hergert

Limbach-Oberfrohna 4 min.

Limbacher Autowerkstatt mit Tradition: Wer hier jetzt das Sagen hat

Win-win-Situation in einer freien Werkstatt in Limbach-Oberfrohna: Inhaber Uwe Kosalla suchte einen Nachfolger und kam mit einem jungen Afghanen zusammen, dessen Herz für Motoren schlägt.