"Leser helfen"-Projekte 2025
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden fast 30 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.
"Leser helfen" Klaus Hergert
Klaus Hergert aus Limbach leidet seit seiner Kindheit an Muskelschwund und sitzt im Rollstuhl. Trotz seiner schweren Einschränkungen engagiert er sich als Gemeinderat, Vereinsmitglied und Feuerwehrmann – jetzt braucht er selbst Hilfe: für ein behindertengerechtes Auto. "Leser helfen" unterstützt Klaus, damit er mobil bleiben kann.