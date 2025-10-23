Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Dresdner Parkeisenbahn fährt noch bis 31. Oktober. Bild: Robert Michael/dpa
Die Dresdner Parkeisenbahn fährt noch bis 31. Oktober. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Letzte Runden für Dresdens Parkeisenbahn im Jubiläumsjahr
Wer noch mit der Mini-Bahn fahren möchte, muss sich beeilen: Bis zum 31. Oktober rollen die Loks noch durch den Großen Garten, danach ist die Bahn in der Winterpause.

Dresden.

Die Dresdner Parkeisenbahn beendet demnächst ihre Jubiläumssaison: Noch bis zum 31. Oktober können Fahrgäste eine Runde durch den Großen Garten drehen. In dieser Saison nutzten bereits rund 220.000 Gäste das beliebte Ausflugsziel, wie das Schlösserland Sachsen mitteilte. 2024 zählte die Parkeisenbahn 220.700 Fahrgäste. Gefeiert wurde in diesem Jahr unter anderem der 75. Geburtstag der Parkeisenbahn sowie der 100. Geburtstag der Dampfloks "Moritz" und "Lisa".

Von Mittwoch bis Freitag ist die Bahn jeweils von 13.00 bis 17.00 Uhr unterwegs, am Wochenende sowie am 31. Oktober von 10.00 bis 17.00 Uhr. Die nächste Fahrsaison startet am 28. März 2026. (dpa)

