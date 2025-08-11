Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wechselt von Leipzig nach Leverkusen: Janis Blaswich.
Wechselt von Leipzig nach Leverkusen: Janis Blaswich. Bild: Tom Weller/dpa
Sachsen
Leverkusen verpflichtet Keeper Blaswich aus Leipzig
Nach dem Abgang von Lukas Hradecky hat Vizemeister Bayer Leverkusen schnellen Ersatz gefunden - beim Ligakonkurrenten aus Leipzig.

Leverkusen.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig verpflichtet. Der 34-Jährige unterzeichnete bei der Werkself einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der Vizemeister mitteilte. Blaswich kommt als Ersatz für den zur AS Monaco gewechselten Lukas Hradecky.

"Mit Janis Blaswich haben wir auf der Torwartposition eine hochklassige Nachfolgelösung gefunden. Das ermöglicht es uns, ohne Qualitätsverlust im Torhüterteam weiterzuarbeiten", sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes laut Mitteilung. "Janis bringt neben seiner individuellen Klasse große internationale Erfahrung mit."

Zuvor hatte Bayer Mark Flekken als Stammkeeper verpflichtet. Zum Torhüterteam gehört daneben auch der langjährige Ersatzmann Niklas Lomb.

64 Pflichtspiele für Leipzig

Blaswich war im Sommer 2022 vom niederländischen Club Heracles Almelo nach Leipzig gekommen und absolvierte insgesamt 64 Spiele im RB-Trikot. In der vergangenen Saison lief der 1,93 Meter große Torhüter leihweise für den FC Red Bull Salzburg auf.

Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer erklärte, dass Blaswich ein "erstklassiger Torwart, ein herausragender Teamplayer und ein Vorbild an Loyalität und Einsatzbereitschaft" sei. "Immer, wenn er gebraucht wurde, hat sich Janis in den Dienst der Mannschaft gestellt und Top-Leistungen abgeliefert", so Schäfer. (dpa)

