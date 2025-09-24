Lichtkunst-Festival setzt Chemnitzer Wahrzeichen in Szene

Lichtshow trifft Vision: Das Festival "Light Our Vision" illuminiert nicht nur bekannte Architektur in Chemnitz, sondern gibt Impulse für die weitere Stadtentwicklung. Das erwartet die Besucher.

Chemnitz. Das Lichtkunstfestival "Light Our Vision" lädt bis Samstag (27. September) in Chemnitz dazu ein, markante Bauten und Plätze kunstvoll illuminiert neu zu entdecken. Dazu gehören der Rote Turm, das Karl-Marx-Monument sowie das Opernhaus und der Schillerpark.

Der Verein Baukultur für Chemnitz will so auch Impulse für die weitere Stadtentwicklung setzen. "Unsere Vision von einem Chemnitz in 20 Jahren ist es, ein neues Flair in der Stadt zu schaffen", so Vereinschefin Lotte Claudia Fischer.

Zehntausende Besucher erwartet

Besonders im Fokus steht dabei das Areal hinter dem Bürokomplex am Marx-Monument, der im Volksmund "Parteifalte" genannt wird. Das Innenstadt-Areal dient bisher als Parkplatz. Allerdings gibt es Überlegungen, es zu einem Sport- und Kulturquartier zu entwickeln, unter anderem mit einer neuen Spielstätte für den Basketball-Bundesligisten Niners Chemnitz.

Das Lichtkunstfestival geht dieses Jahr in seine dritte Auflage. Voriges Jahr hatte es nach Angaben der Organisatoren etwa 75.000 Interessierte angelockt. Die Shows sind jeweils von 19.30 bis 23.00 Uhr zu erleben. (dpa)