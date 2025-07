Liebesgrüße aus Sachsen oder: Hat Schauspieler und Frauenschwarm Elyas M’Barek sein Date vergessen?

Die Vergangenheit holt Schauspieler und Frauenschwarm Elyas M’Barek („Fack ju Göhte“) ein. Denn eine Sächsin hat ihn jetzt vor aller Welt an ein Versprechen erinnert.

Leipzig. Wer kennt sie nicht, diese kleinen Ausreden und Vertröstungen in die Zukunft, um jemandem charmant abzusagen, ohne ihn vor den Kopf zu stoßen. Doch dumm nur, wenn man ein Film-Star ist. Und noch dümmer, wenn man diese Versprechen öffentlich abgegeben hat. Denn einer filmt immer mit. Das galt auch schon vor 10 Jahren - und erst recht, wenn man ein Frauenschwarm wie Elyas M‘Barek ist. Oder frei nach dessen Kino-Erfolg „Fack Ju Göhte“: Worte sind da wie Vögel: Hat man sie einmal losgelassen, kacken sie dir auf den Kopf. Oder so ähnlich ...

Ein Fan: „Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus“

Wie dem auch sei: Schauspiel-Star M’Barek zumindest ist angeschissen. Sein Charme holt ihn ein. Die Vergangenheit fordert ihren Tribut: Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Die Fans setzen den Filmstar schon unter Druck: „Elyas muss liefern“, „Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus“ und „Bin soooo gespannt. Das kann er sich doch nicht entgehen lassen!“ Das sind nur einige der mehr als 1500 Kommentare auf Instagram, die M'Barek erinnern: Du hast damals dein Wort gegeben.

M‘Barek: Elisabeth, mein Schatz, in zehn Jahren komm‘ ich zurück und hol dich ab!

Was ist passiert? Vor zehn Jahren hatte eine junge Sächsin M’Barek einen Heiratsantrag gemacht. Da fragte die damals 17-jährige Elisabeth bei einer Kino-Premiere von „Fack Ju Göhte 2“ in Leipzig den Schauspieler unverblümt, ob er sie heiraten wolle. Ein Ja bekam sie zwar nicht. Dafür gab ihr M‘Barek aber filmreif von der Bühne aus im vollbesetzten Saal ein ganz besonderes Versprechen: „Elisabeth, mein Schatz, in zehn Jahren komm‘ ich zurück und hol dich ab!“ Elisabeth hat das nicht vergessen. Nur Elyas aber offenbar schon. Deshalb hat sie ihn jetzt unkonventionell mit einem Reminder auf Instagram an seine damaligen Worte erinnert. „Du hast wahrscheinlich einen busy schedule, aber wenn du nicht möchtest, dass du als Versprechensbrecher in die Geschichtsbücher eingehst oder dass das irgendwo auf deiner Wikipedia-Seite landet, dann würde ich an deiner Stelle jetzt mal ganz kurz in dich gehen und überlegen, was du vor fast zehn Jahren jemandem versprochen hast“, so die Leipzigerin. Denn: „Im September ist es so weit, das sind nicht mal mehr zwei Monate. So ’ne Abholung will geplant sein. Ich bin ja auch nicht immer da.“

Tja, da hat sich der Elyas mit seiner charmanten Flunkerei etwas eingebrockt. Gemeldet hat er sich offenbar aber noch nicht. Dabei ist Elisabeth bescheiden: Selbst zehn Meter gemeinsamer Lebensweg wären für sie inzwischen schon okay. Sagt sie zumindest in ihrer Video-Botschaft. Oder frei nach „Fack Ju Göhte“: Hey Schatz, jeder weiß, dass auch süße Lügner kurze Beine haben. Jürgen Becker