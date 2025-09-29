Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Linken im Landtag verlagenen einen Schutzschirm für die Clubs und Livemusik-Bühnen in Sachsen (Symbolbild).
Die Linken im Landtag verlagenen einen Schutzschirm für die Clubs und Livemusik-Bühnen in Sachsen (Symbolbild). Bild: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa
Die Linken im Landtag verlagenen einen Schutzschirm für die Clubs und Livemusik-Bühnen in Sachsen (Symbolbild).
Die Linken im Landtag verlagenen einen Schutzschirm für die Clubs und Livemusik-Bühnen in Sachsen (Symbolbild). Bild: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Linke fordern Schutzschirm für Clubs in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Steigende Kosten, sinkende Besucherzahlen. Viele Clubs und Livemusik-Bühnen in Sachsen haben es schwer. Die Linken wollen nun einen Schutzschirm über die Szene spannen.

Dresden.

Die Linken sehen die Clubkultur in Sachsen bedroht und verlangen einen Schutzschirm für Clubs und Livemusik-Bühnen. Steigende Kosten, Besucherrückgänge und fehlende Unterstützung würden viele Einrichtungen an den Rand der Schließung bringen, teilte die Linksfraktion im Landtag nach einer Anhörung im Parlament mit. Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket müsse die lebendige Clubszene gerettet und langfristig abgesichert werden.

Clubs als Bestandteil der Lebensqualität

"Clubs sind weit mehr als Orte zum Tanzen. Sie sind Kulturorte, Räume für Begegnung, für neue Ideen, für künstlerischen Nachwuchs. Auch sie prägen die Lebensqualität in unseren Städten und Regionen - und sind ein Standortfaktor in der Touristik und im Wettbewerb um Fachkräfte", erklärte die Abgeordnete Luise Neuhaus-Wartenberg. Wenn die sächsische Regierung nicht handele, drohe ein Clubsterben, das die kulturelle Vielfalt Sachsens massiv beschädigen würde.

Linke wollen Soforthilfeprogramm für Clubs in Not

Die Linken brachten einen Antrag zu dem Thema ein. Er sieht unter anderem ein Soforthilfeprogramm für Clubs vor, die in wirtschaftlicher Not geraten sind. Clubs brauchten eine Anerkennung als Kulturstätten, damit sie eine Förderung erhalten können. Notwendig seien zudem gezielte Investitions- und Sanierungsprogramme sowie eine Kampagne zur Stärkung der Clublandschaft auch im ländlichen Raum.

"Die Corona-Pandemie, steigende Energiepreise und die allgemeine Teuerung haben die Szene hart getroffen. Schon jetzt denken 16 Prozent der Clubbetreibenden über eine Schließung nach", betonte Neuhaus-Wartenberg. Ohne Hilfe schrumpfe das Angebot und damit ein Stück der kulturellen DNA. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
10.09.2025
2 min.
Wissenschaftsminister will "neue Gründerzeit" in Sachsen
Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) stellte ein Wissenschaftsinnovationsgesetz in Aussicht.
Wissenschaftsminister Gemkow setzt auf mehr Gründungen aus der Forschung. Der Weg von der Idee zum Unternehmen soll leichter werden. Aus der Opposition gibt es jedoch Kritik an gekürzten Mitteln.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
11.09.2025
2 min.
Clubs kämpfen mit steigenden Kosten und neuen Konflikten
Die Clubs in Mitteldeutschland stehen vor vielen Herausforderungen. (Symbolbild)
Clubs kämpfen um ihren Platz in der Stadt – und gegen steigende Kosten. Welche Nachwehen der Corona-Pandemie den Betreibern zu schaffen machen.
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel