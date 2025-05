Linke fordert Maßnahmen gegen Kinderarmut

Die eingeplanten Gelder für die Kinder- und Jugendarbeit reichen aus Sicht der Linken nicht aus. Die Fraktion fordert mehr Mittel.

Dresden.

Die Linksfraktion im sächsischen Landtag fordert die Regierung zu Maßnahmen gegen Kinderarmut auf. "Jedes fünfte Kind in Sachsen lebt in Armut", sagte Juliane Nagel, Sprecherin der Linksfraktion für Kinder- und Jugendpolitik, laut einer Mitteilung vor dem internationalen Kindertag am 1. Juni. Die Interessen junger Menschen müssten im Doppelhaushalt 2025/2026 eine große Rolle spielen, die bisher eingeplanten Mittel reichten keineswegs aus.