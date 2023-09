Linke: Freischaffende Künstler besser bezahlen

Dresden.

Die Linken im Sächsischen Landtag fordern eine bessere Bezahlung für freischaffende Künstlerinnen und Künstler. "Wir wollen, dass alle Kulturschaffenden in Sachsen fair vergütet werden. Fast alle Sachverständigen sind sich einig: Basishonorare würden die Einkommen und die beruflichen Perspektiven der Kulturschaffenden wesentlich verbessern", erklärte der Abgeordnete Franz Sodann am Dienstag in Dresden. So ließe sich auch die in vielen Fällen vorprogrammierte Altersarmut bekämpfen. Zu dem Thema hatte es am Montag im Parlament eine öffentliche Anhörung gegeben.