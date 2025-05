Linke für Gespräche "auf Augenhöhe" mit Union

Im Bundestag müssen einige Fragen mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Die Linke würde im Einzelfall mitmachen - aber sie stellt Bedingungen.

Chemnitz.

Die Linke bietet der Union Gespräche über politische Entscheidungen an, die im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit erfordern - etwa die Bestätigung von Richtern für das Bundesverfassungsgericht. Bedingung dafür sei, "dass es keine Parallelverhandlungen mit der AfD gibt", sagte Parteichefin Ines Schwerdtner am Rande des Linken-Parteitags in Chemnitz.