Linke kritisieren Polizeiposten und Verbotszone in Leipzig

Die Leipziger Eisenbahnstraße gilt als Kriminalitätsschwerpunkt. Seit sieben Jahren gibt es dort Sachsens einzige Waffenverbotszone. Daran entzündet sich auch Kritik.

Leipzig.

Die Linke übt Kritik an dem Polizeiposten und der Verbotszone in der Leipziger Eisenbahnstraße. Die Eröffnung des Polizeipostens suggeriere "Sicherheit in Stadtvierteln, die vielmehr soziale Garantien, Jugendarbeit, Dialog und Konfliktmoderation - sprich, Ressourcen für ein gutes, nachbarschaftliches Zusammenleben ohne Armut und Verdrängung durch Mietsteigerungen - brauchen", betonte die Landtagsabgeordnete und Leipziger Stadträtin Juliane Nagel.