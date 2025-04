Linke kritisieren Zahl der Tierversuche in Sachsen

Die Wissenschaft nutzt Tiere für Versuche. Das ist umstritten. Im Zeitalter von High Tech und Künstlicher Intelligenz stellt die Linke sich die Frage, ob es nicht auch anders geht.

Dresden.

Die Linken im Sächsischen Landtag kritisieren die Zahl der Tierversuche im Freistaat und fordern Alternativen. "Auch in Sachsen werden Jahr für Jahr Versuche an tausenden Tieren durchgeführt", sagte Partei- und Fraktionschefin Susanne Schaper. Wissenschaftler gingen davon aus, dass sich Ergebnisse auf den Menschen übertragen ließen. Doch die Faktenlage zeige, dass die wissenschaftliche Aussagekraft von Tierversuchen zweifelhaft sei und das Ausmaß an Tierleid ethisch nicht rechtfertigen könne.