Linke verlangt Sondersitzung des Innenausschusses

Die Linksfraktion im sächsischen Landtag will das Vorgehen der Polizei am Samstag bei einer Demonstration in Leipzig zum Thema im Innenausschuss machen. Dazu werde ihre Fraktion am Montag eine Sondersitzung beantragen, teilte die Abgeordnete Kerstin Köditz am Sonntag auf Twitter mit. "Die Hintergründe der Grundrechtsverletzungen, besonders der Kessel, sind aufklärungsbedürftig." Das Innenministerium stehe in der Verantwortung.

Angesichts von Ausschreitungen Linksradikaler hatte die Polizei am Samstag 1000 Teilnehmer einer Demonstration stundenlang eingekesselt. (dpa)