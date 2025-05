Linke will Springbrunnen in Dresden wieder sprudeln lassen

Die Stadt Dresden will aus Kostengründen den Großteil der Springbrunnen in diesem Jahr trocken lassen. Dagegen regt sich Widerstand. Argument: Wasserspiele bringen Lebensqualität.

Dresden.

Die Linken möchten per Eilantrag im Dresdner Stadtrat die Springbrunnen in der Landeshauptstadt wieder zum Sprudeln bringen. Die Verwaltung will dagegen aus Kostengründen verzichten, den Großteil der Anlagen in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen. Springbrunnen und Wasserspiele würden nicht unerheblich zur Lebensqualität in Dresden beitragen, argumentierten die Linken.