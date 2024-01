Liveticker zu Bauernprotesten in Sachsen: Verwaltungsgericht kippt Demoverbot in Erzgebirgsort

Fast alle Autobahnauffahrten dicht, viele wichtige Kreuzungen blockiert und dazu noch Autokorsos - auf die Region kommt am Montag einiges zu. Hier ein Überblick, was ab dem Morgen in Chemnitz, Zwickau, Mittelsachsen, Vogtland und Erzgebirge passiert.

Wer am Montag in Sachsen von A nach B kommen will, könnte dabei auf große Probleme stoßen. Landwirte planen überall im Bundesland Protestaktionen und wollen damit den öffentlichen Verkehr quasi lahmlegen. So sollen bis auf zwei Auffahrten in Dresden und Leipzig alle Autobahnauffahrten in Sachsen blockiert werden. Ob dies auch so kommt, bleibt abzuwarten - der Landkreis Zwickau hat entsprechende Blockaden für die Auffahrten Zwickau Ost und Glauchau West untersagt.

Neben den Auffahrten der Autobahnen sollen auch zahlreiche wichtige Straßen und Kreuzungen in der Region blockiert werden. Eine Vielzahl an Bauernprotesten wurde von den Behörden genehmigt, viele weitere aber auch untersagt, besonders im Erzgebirgskreis. Deshalb ist es schwierig abzusehen, wo über die angemeldeten Blockaden hinaus noch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Zudem können in einigen Landkreisen noch immer Veranstaltungen angemeldet werden.

Alle angemeldeten Proteste in Chemnitz, Zwickau, Mittelsachsen, Erzgebirge und Vogtland in einer Karte

Anmerkung der Redaktion: Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aktuellsten Entwicklungen zu den Blockaden und Protesten finden Sie im Liveticker.

Alle erlaubten und untersagten Proteste im Überblick

Autobahnen A 72 Chemnitz Süd (6-18 Uhr)

Chemnitz Rottluff (6-18 Uhr)

Chemnitz Röhrsdorf (6-18 Uhr)

Stollberg West (4-18 Uhr)

Stollberg Nord (4-18 Uhr)

Reichenbach (5.30-15 Uhr)

Rochlitz (5-17 Uhr)

Treuen (5.30-15 Uhr)

Plauen Ost (5.30-15 Uhr)

Plauen Süd (5.30-15 Uhr)

Pirk (5.30-15 Uhr)

Penig (5-17 Uhr)

Meerane (inklusive Anschluss B93) (5-17 Uhr)

Hartenstein (5-17 Uhr)

Hartmannsdorf (5-17 Uhr)

Niederfrohna (5-17 Uhr)

Zwickau West (5-22 Uhr)

Zwickau Ost (Vom Landkreis untersagt) (5-22 Uhr) A 4 Limbach-Oberfrohna (6-18 Uhr)

Chemnitz Ost (5-17 Uhr)

Chemnitz Mitte (6-18 Uhr)

Chemnitz-Glösa (6-18 Uhr)

Frankenberg (5-17 Uhr)

Hainichen (5-17 Uhr)

Berbersdorf (5-17 Uhr)

Glauchau West (Vom Landkreis untersagt) (5-17 Uhr)

Glauchau Ost (5-17 Uhr)

Hohenstein-Ernstthal (5-17 Uhr)

Wüstenbrand (5-17 Uhr) Chemnitz B 173 am Weißen Weg

B 95 von Klaffenbach über Werner-Seelenbinder und Reichenhainer Straße auf den Südring, über Zschopauer in Richtung Kleinolbersdorf-Altenhain (7 Uhr)

Demonstration im Zentrum mit Route über Brücken-, Theater-, Hartmann-, Berg-, Schloßteich-, Müller- und Mühlenstraße zurück zur Brückenstraße (13-19.30 Uhr) Erzgebirge Erlaubt Zschopau, Altmarkt, Mit Aufzug (19-21 Uhr)

Annaberg-Buchholz, Unterer Kirchplatz, Mit Aufzug (19-21 Uhr)

Oelsnitz, Rathausplatz, Mit Aufzug (19-21 Uhr)

Marienberg, Markplatz (10-13 Uhr)

Aue-Bad Schlema, Markplatz Aue, Mit Aufzug (18-20.30 Uhr)

Schwarzenberg, Rathaus (9-11 Uhr) Untersagt Bärenstein, Kreuzung B 95/Grenzstr./Bahnhofstr-/Uferstr. (5-17 Uhr)

Schlettau, Kreuzungen (4.30-17 Uhr)

Elterlein, Kreuzungen (4.30-17 Uhr)

Schwarzenberg, Jägerhaus (5-17 Uhr)

Lauter-Bernsbach, Alte Auer Str./Kirchbergweg (5-17 Uhr)

Grünhain-Beierfeld, Heinrich-Heine-Str./Bernsbacher Str./Waschleither Str. (5-17 Uhr)

Oberwiesenthal, Grenzübergang B95/Tellerhäuser Str. (4.30-15 Uhr)

Raschau, Straße des Friedens/B 101 (5-17 Uhr)

Annaberg-Buchholz, Kreuzungen + Autokorso (4.30-17 Uhr)

Ehrenfriedersdorf, Kreuzungen B 95 (4.30-17 Uhr)

Sehma, Kreuzungen (4.30-17 Uhr)

Königswalde, Kreuzung (4.30-17 Uhr)

Crottendorf, Kreuzung (4.30-17 Uhr)

Scheibenberg, Kreuzungen (4.30-17 Uhr)

Neudorf, Kalrsbader Str./Crottendorfer Str. (4.30-17 Uhr)

Kühberg, Nördl. Paßstraße/B 95 (5-17 Uhr)

Tannenberg, Annaberger Str./Schlettauer Str./Geyersche Str. (4.30-17 Uhr)

Thum, B95/Poststr./Str. der Freundschaft (4.30-17 Uhr)

Thermalbad Wiesenbad, Kreuzungen (4.30-17 Uhr)

Geyer, Kreuzungen (4.30-17 Uhr)

Schneeberg, Gesamtes Stadtgebiet + anliegende Straßen (5-17 Uhr)

Neukirchen, Autokorso (6-17 Uhr)

B 95, Abzweig Cranzahl/Sehma/Kühberg (04.30-17 Uhr)

Johanngeorgenstadt/Grenzübergang (5-17 Uhr)

B 283 Kreuzung Wolfsgrün, Sosa, Burkhardsgrün, Neidhardtsthal (5-17 Uhr)

Stollberg, Bahnhofsstraße (5-12.30 Uhr)

Zwönitz, umliegende Kreuzungen (5-17 Uhr) Mittelsachsen Freiberg, Autokorso nach Dresden (10 Uhr)

Hartha, Beide Kreisverkehre am Harthaer Kreuz (6-15 Uhr)

Penig/Lunzenau/Burgstädt/Hartmannsdorf/Mühlau/Niederfrohna/Limbach-Oberfrohna, Autokorso nach Chemnitz (9-12 Uhr)

Mittelsaida/Großschirma, Autokorso von Mittelsaida nach Großschirma und zurück (6-9 Uhr und 15-18Uhr)

Frauenstein, Autokorso nach Freiberg und zurück (6-9 Uhr und 15-18 Uhr)

Oederan/Niederschöna, Autokorso zwischen Oederan und Niederschöna und zurück (6-9 Uhr und 15-18 Uhr)

Rochlitz/Geithain/Königsfeld, Autokorso (8-17 Uhr) Vogtland Wichtige Straßen im Vogtland (nicht genau definiert) (5.30-18 Uhr)

Reichenbach, Kreuzung Ruppeltweg/Pappelweg (5.30-18 Uhr)

Reichenbach, Kreuzung B 173/B94 im Bereich E-Werk (5.30-18 Uhr)

Reichenbach, B173 in Neumark zwischen Reichenbach und Oberneumark (5.30-18 Uhr)

Oelsnitz, Zwischen Haselrain und Posseck (5.30-18 Uhr)

Plauen, Kreisverkehr an Schöpsdrehe (5.30-18 Uhr)

Adorf, Autokorso nach Plauen (8.30-12 Uhr)

Schöneck, Protestfahrt (9.30-13 Uhr)

Klingenthal, Autokorso

Markneukirchen, Protestfahrt (13.30-16.30 Uhr) Zwickau Zwickau, Kreuzung Mokkabar (4-10 Uhr)

Zwickau, Freitagstraße (5-22 Uhr)

Zwickau, Kreuzung S 283/Wildenfelser Str. (5-22 Uhr)

Kirchberg, Kreuzung Lenngefelder Str./Auerbacher Str. (5-17 Uhr)

Niederfrohna und Limbach-Oberfrohna, Autokorso (8.30-13 Uhr)

