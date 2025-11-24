Lkw berührt Oberleitung - Verspätungen bei der Bahn

In der Nähe von Dresden beschädigt ein Lastwagen eine Oberleitung auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Dresden. Züge müssen umgeleitet werden und haben deshalb Verspätung.

Großenhain. Fahrgäste der Deutschen Bahn zwischen Berlin und Dresden müssen sich wegen eines Unfalls auf Verzögerungen einstellen. Ein Lastwagen berührte am Nachmittag beim Überqueren eines Bahnübergangs in Großenhain (Landkreis Meißen) eine Oberleitung der Fernverkehrsstrecke und beschädigte diese schwer, wie ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Laut Bahn werden Intercity-Züge über Riesa umgeleitet und hatten deshalb Verspätung. Eurocity-Züge fahren im Bereich Großenhain langsamer, aber planmäßig. Techniker arbeiteten vor Ort an der Reparatur der Oberleitung. Bis wann der Schaden behoben sei, war zunächst nicht absehbar. Reisende auf der Stecke sollten sich online oder im Bahn-Navigator über ihre Fahrt informieren. (dpa)