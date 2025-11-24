Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Techniker versuchen die beschädigte Leitung zu reparieren. (Symbolbild)
Techniker versuchen die beschädigte Leitung zu reparieren. (Symbolbild) Bild: Christoph Soeder/dpa
Techniker versuchen die beschädigte Leitung zu reparieren. (Symbolbild)
Techniker versuchen die beschädigte Leitung zu reparieren. (Symbolbild) Bild: Christoph Soeder/dpa
Sachsen
Lkw berührt Oberleitung - Verspätungen bei der Bahn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nähe von Dresden beschädigt ein Lastwagen eine Oberleitung auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Dresden. Züge müssen umgeleitet werden und haben deshalb Verspätung.

Großenhain.

Fahrgäste der Deutschen Bahn zwischen Berlin und Dresden müssen sich wegen eines Unfalls auf Verzögerungen einstellen. Ein Lastwagen berührte am Nachmittag beim Überqueren eines Bahnübergangs in Großenhain (Landkreis Meißen) eine Oberleitung der Fernverkehrsstrecke und beschädigte diese schwer, wie ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Laut Bahn werden Intercity-Züge über Riesa umgeleitet und hatten deshalb Verspätung. Eurocity-Züge fahren im Bereich Großenhain langsamer, aber planmäßig. Techniker arbeiteten vor Ort an der Reparatur der Oberleitung. Bis wann der Schaden behoben sei, war zunächst nicht absehbar. Reisende auf der Stecke sollten sich online oder im Bahn-Navigator über ihre Fahrt informieren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
3 min.
„Wir wollen diese Dinger nicht“: Warum Limbach-Oberfrohna keine digitalen Anzeigen an Bushaltestellen bekommt
Bushaltestellen in Limbach-Oberfrohna werden weiterhin ohne Digitalisierung auskommen.
Unter anderem die Haltestellen am Rathaus sollten mit digitalen Informationsanzeigen aufgerüstet werden. Der Stadtrat stimmte dagegen – obwohl die Mehrheit der Stadträte den ÖPNV kaum nutzt.
Julia Grunwald
19:10 Uhr
2 min.
Nach Oberleitungsschaden – Bahnverkehr läuft wieder stabil
Pendler zwischen Berlin und Dresden brauchen weiter Geduld: Nach einem Unfall in Großenhain bleibt die Strecke beeinträchtigt. (Symbolbild)
Züge fahren nach dem Oberleitungsschaden wieder stabil, doch die Reparaturen sind noch nicht abgeschlossen. Wie lange sie dauern, bleibt unklar.
27.11.2025
1 min.
Schüsse auf Nationalgardisten - Was wir wissen und was nicht
Mitten in der Washingtoner Innenstadt sind am Tag vor Thanksgiving Schüsse gefallen.
Mitten am Tag fallen in Washington Schüsse. Zwei Nationalgardisten werden getroffen. Dann kommt Verwirrung um ihren Zustand auf.
Anna Ringle, Luzia Geier und Franziska Spiecker, dpa
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
10:42 Uhr
1 min.
Zugchaos zwischen Prag und Dresden
Ein Eurocity-Zug fährt durch Dresden. (Symbolbild)
Mehr als 90 Minuten Verspätung und ausgefallene Züge: Eine beschädigte Oberleitung sorgt für Probleme. Wie lange dauert die Störung?
27.11.2025
3 min.
Hongkong-Hochhausbrand: Dutzende Tote und Hunderte Vermisste
Mindestens 44 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen.
Flammen fressen sich an den Fassaden von 32-stöckigen Wohngebäuden in Hongkong entlang. Mindestens 44 Menschen verlieren dabei ihr Leben. Über das Schicksal vieler weiterer herrscht Unklarheit.
Mehr Artikel