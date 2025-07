Lkw-Fahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Ein Fahrer verliert unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über seinen Sattelzug. Für einen anderen Mann endet der Unfall im Krankenhaus.

Seifertshain. Beim Frontalzusammenstoß eines Sattelzugs mit einem Lastkraftwagen im Landkreis Leipzig ist ein 65-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig stand der 25 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs bei dem Unfall in Seifertshain unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,86 Promille Atemalkohol.

Mit dem Sattelzug sei er am Samstagabend in Seifertshain in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Lkw des 65-Jährigen zusammengeprallt, hieß es. Der Lkw-Fahrer kam ins Krankenhaus. Zwei Pferde, die sich auf der Ladefläche des Lastkraftwagens befanden, wurde ebenfalls verletzt. An der Unfallstelle gab es für mehrere Stunden eine Vollsperrung. (dpa)