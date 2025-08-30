Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der umgekippte Lastwagen blockierte die A4 bei Hainichen in Richtung Dresden viele Stunden lang. (Symbolbild)
Der umgekippte Lastwagen blockierte die A4 bei Hainichen in Richtung Dresden viele Stunden lang. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Der umgekippte Lastwagen blockierte die A4 bei Hainichen in Richtung Dresden viele Stunden lang. (Symbolbild)
Der umgekippte Lastwagen blockierte die A4 bei Hainichen in Richtung Dresden viele Stunden lang. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Sachsen
Lkw kippt auf A4 um – mehrstündige Vollsperrung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nächtlicher Crash auf der Autobahn 4: Ein Sattelzug kippt um, Diesel läuft aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere 10.000 Euro.

Hainichen.

Ein verunglückter Sattelzug hat auf der Autobahn 4 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen) zu einer stundenlangen Vollsperrung in Fahrtrichtung Erfurt geführt. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz kam der Lkw kurz nach der Anschlussstelle Hainichen aus bislang unbekannter Ursache von der Piste ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Sattelzug geriet ins Schleudern und kippte komplett um, hieß es. Der 55 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. 

Laut Polizeibericht hatte der Lkw Kartons mit Klebeband und Klebestreifen an Bord. Die Ladung blieb zum größten Teil unbeschädigt. Da Dieselkraftstoff auslief, waren neben Feuerwehr und Mitarbeitern der Autobahnmeisterei auch eine Firma zu Ölbeseitigung und die Umweltbehörde des Landkreises vor Ort. 

Der Unfall geschah etwa eine Dreiviertelstunde nach Mitternacht. Die Autobahn blieb an dieser Stelle bis gegen 11 Uhr am Samstagvormittag voll gesperrt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf mehrere 10.000 Euro. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
3 min.
Lkw-Unfall auf der Autobahnbrücke: Zwölf Stunden Sperrung der A 4 Richtung Dresden und Verkehrschaos rund um Hainichen
Blick von oben auf die Unfallstelle, die A 4 war insgesamt zwölf Stunden gesperrt.
Ein umgekippter Kühllaster auf der A4 zwischen Hainichen und Berbersdorf hat für Stau bis zurück nach Chemnitz gesorgt. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufenen Diesel im Tal der Kleinen Striegis.
Falk Bernhardt
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
30.08.2025
2 min.
Unfall mit Lkw auf A 4 bei Hainichen: Vollsperrung in Richtung Chemnitz wieder aufgehoben
Auf der A 4 kam es in der Nacht zu Samstag zwischen Hainichen und Frankenberg zu einem schweren Unfall.
Ein umgekippter Lkw sorgte auf der Autobahn in Richtung Chemnitz für Behinderungen.
Erik-Holm Langhof
Mehr Artikel