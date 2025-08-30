Lkw kippt auf A4 um – mehrstündige Vollsperrung

Nächtlicher Crash auf der Autobahn 4: Ein Sattelzug kippt um, Diesel läuft aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere 10.000 Euro.

Hainichen. Ein verunglückter Sattelzug hat auf der Autobahn 4 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen) zu einer stundenlangen Vollsperrung in Fahrtrichtung Erfurt geführt. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz kam der Lkw kurz nach der Anschlussstelle Hainichen aus bislang unbekannter Ursache von der Piste ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der Sattelzug geriet ins Schleudern und kippte komplett um, hieß es. Der 55 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.

Laut Polizeibericht hatte der Lkw Kartons mit Klebeband und Klebestreifen an Bord. Die Ladung blieb zum größten Teil unbeschädigt. Da Dieselkraftstoff auslief, waren neben Feuerwehr und Mitarbeitern der Autobahnmeisterei auch eine Firma zu Ölbeseitigung und die Umweltbehörde des Landkreises vor Ort.

Der Unfall geschah etwa eine Dreiviertelstunde nach Mitternacht. Die Autobahn blieb an dieser Stelle bis gegen 11 Uhr am Samstagvormittag voll gesperrt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf mehrere 10.000 Euro. (dpa)