Lkw mit fast dreitausend Masthähnchen kippt auf Autobahn um

Schönwald.

Ein Lastwagen mit rund 2800 Masthähnchen ist auf der Autobahn 93 in Bayern umgekippt. Der Sattelzug sei am Dienstagmorgen bei Schönwald (Landkreis Wunsiedel) in Oberfranken von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gefallen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe gesagt, dass wohl ein Sekundenschlaf Auslöser für den Unfall gewesen sei. Zum Zustand der Masthähnchen konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.