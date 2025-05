Lkw und Tausende Postsendungen gestohlen - Anklage erhoben

Von einem Firmengelände werden an einem Dezemberabend zwei Laster mit Anhänger gestohlen und aus einem nahen Verteilzentrum Tausende Postsendungen. Nun muss sich ein Tatverdächtiger verantworten.

Dresden.

Mehrere Männer sollen vor gut zwei Jahren in Wilsdruff zwei Lkw und zigtausende Postsendungen gestohlen haben. Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat laut Mitteilung nun einen 32-Jährigen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls angeklagt. Dem Mann aus Polen wird vorgeworfen, sich mit mindestens vier bisher Unbekannten am 9. Dezember 2023 Zutritt zum Gelände einer Spedition verschafft zu haben und dann mit den beiden Fahrzeugen samt Anhängern im Gesamtwert von mindestens 100.000 Euro weggefahren zu sein. Die Schlüssel dazu fanden sie in den Führerhäusern.