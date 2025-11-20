Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Polizei und Rettungskräfte sicherten den Unfallort ab und versorgten den jungen Verletzten. (Symbolbild)
Polizei und Rettungskräfte sicherten den Unfallort ab und versorgten den jungen Verletzten. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Sachsen
Lkw wechselt Spur auf A17 – ein Verletzter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Lkw-Fahrer will für ein Notfallfahrzeug Platz machen und übersieht dabei ein anderes Auto. Es kommt zu einem Unfall.

Heidenau.

Bei einem Notarzteinsatz auf der A17 in Fahrtrichtung Prag ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizei ist dabei ein 25-Jähriger verletzt worden. 

Auf Höhe der Anschlussstelle Heidenau (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) wollte ein Lastwagenfahrer am Mittwochabend einem Notarztfahrzeug das Auffahren erleichtern und wechselte die Spur. Dabei übersah der 47-Jährige ein Auto neben sich.

Der 25 Jahre alte Fahrer des Wagens fuhr auf den Lkw auf. Er wurde verletzt in eine Klinik gebracht; wie schwer, konnte die Polizei nicht sagen. Der Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)

