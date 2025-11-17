Llambi und Lau führen durch den Semperopernball 2026

Der Semperopernball 2026 wird von berühmten Filmwelten inspiriert. Wie die Gastgeber das Publikum auf eine besondere Reise mitnehmen wollen.

Dresden. Moderatorin Annika Lau und Tanzjuror Joachim Llambi werden die Gäste durch den Semperopernball 2026 führen. Er freue sich darauf, mit Lau auch ein wenig Tanz-Leidenschaft auf die Bühne zu bringen, sagte Llambi in einer Mitteilung. Lau versprach, die Zuschauerinnen und Zuschauer "mit auf diese glamouröse Reise zu nehmen" – egal ob im Saal oder vor den Bildschirmen.

Der Semperopernball am 6. Februar 2026 steht unter dem Motto "Film ab!". Dazu sollen die Räume inspiriert von ikonischen Filmwelten neu erfunden werden, kündigten die Organisatoren an. (dpa)