Löscharbeiten nach Großbrand in Lagerhalle dauern an

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Röderland bei Elsterwerda dauern die Löscharbeiten an. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Röderland. Nach dem Großbrand einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs im Röderland (Landkreis Elbe-Elster) dauern die Löscharbeiten an. Wie die Leitstelle Lausitz mitteilte, geriet die Lagerhalle im Röderländer Ortsteil Stolzenhain am späten Montagnachmittag in Brand.

Wegen des Rauchs sei die Bevölkerung zeitweise per Warn-Apps und Lautsprecherdurchsagen vor möglichen giftigen Gasen gewarnt worden, so ein Feuerwehrsprecher. Die Warnung wurde aufgehoben, als Messungen nach Angaben der Feuerwehr keine erhöhten Schadstoffwerte in der Luft ergaben.

Die Löscharbeiten sollen noch bis zum Vormittag andauern, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Rund 60 Einsatzkräfte waren bisher im Einsatz, Verletzte gab es nach bisherigem Erkenntnisstand nicht. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen laufen. Auch zur Höhe des Schadens liege noch keine Einschätzung vor. (dpa)