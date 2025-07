Löschhubschrauber und Bundeswehrfeuerwehr zur Unterstützung

Der Waldbrand an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg beschäftigt die Einsatzkräfte weiter. Nun gibt es zusätzliche Unterstützung.

Zeithain.

Zur Bekämpfung des Waldbrandes in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg wird am Abend die Bundeswehrfeuerwehr erwartet. Sie soll ein Materiallager der Bundeswehr am Rande der Gohrischheide schützen, sagte der diensthabende Einsatzleiter in einer Lagebesprechung, an der auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) teilnahm. Auch der Einsatz eines Löschhubschraubers wird vorbereitet. Zudem sind zwei Wasserwerfer der Polizei im Einsatz.