Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert

Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.

Dresden. Im Dresdner Zoo ist die 13 Jahre alte Löwin Abaja eingeschläfert worden. Ihr Gesundheitszustand hatte sich nach Angaben des Zoos immer weiter verschlechtert. In den vergangenen Wochen habe das Tier zunehmend Symptome wie Appetitlosigkeit und Atemnot entwickelt und sich vom Rudel abgesondert. Eine medikamentöse Behandlung sei schließlich kaum mehr möglich gewesen, hieß es.

"Abajas schwere Erkrankung kam für uns völlig unerwartet – mit 13 Jahren war die Löwin zudem noch nicht in einem hohen Alter", teilte der Zoo mit. Die tierärztlichen Untersuchungen hätten eine Herzerkrankung vermuten lassen. Um die genaue Ursache zu finden, soll das tote Tier untersucht werden.

Abaja und ihr Löwenbruder Damien waren dem Zoo zufolge 2012 überraschend auf die Welt gekommen. Die Geschwister seien mit einem Abstand von drei Tagen geboren worden, das sei selten. Damien und die 20 Jahre alte Löwenmutter Layla sind den Angaben zufolge nun die einzigen ihrer Art im Dresdner Zoo. (dpa)