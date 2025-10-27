Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Tipper aus Sachsen hat 2,2 Millionen Euro gewonnen.
Ein Tipper aus Sachsen hat 2,2 Millionen Euro gewonnen.
Sachsen
Lotto-Spieler aus Sachsen gewinnt 2,2 Millionen Euro
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als bundesweit einziger Tipper hat ein Lotto-Spieler aus Sachsen sechs Richtige erzielt. Was ist der Gewinn wert?

Leipzig.

Ein Lotto-Spieler aus Sachsen hat rund 2,2 Millionen Euro gewonnen. Der Tipper hatte bei der Ziehung am vergangenen Samstag sechs Richtige im klassischen Zahlenlotto "6 aus 49" auf seinem Spielschein. Wie aus einer Lotto-Übersicht hervorgeht, war er damit bundesweit der einzige Glückspilz. Er stammt nach Angaben der sächsischen Lotto-Gesellschaft aus Leipzig und hatte seinen Tipp online abgegeben.

Der Gewinner ist der fünfte Lotto-Millionär dieses Jahres in Sachsen. Die anderen vier Großgewinne wurden allesamt im ersten Halbjahr erzielt. Zwei gingen in die Landeshauptstadt Dresden, einer nach Leipzig und einer nach Nordsachsen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
