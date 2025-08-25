Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwei Spieler haben fast eine Million Euro im Lotto gewonnen. (Symbolfoto)
Zwei Spieler haben fast eine Million Euro im Lotto gewonnen. (Symbolfoto) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Sachsen
Lotto-Spieler gewinnen fast eine Million Euro
Viele Lotto-Spieler träumen von einem Millionengewinn. Für zwei Tipper aus Sachsen und Thüringen hat es fast geklappt.

Leipzig/Suhl.

Zwei Lotto-Spieler aus Sachsen und Thüringen sind bei der Ziehung am vergangenen Samstag knapp am Millionengewinn vorbeigeschrammt. Die beiden Tipper bekommen für ihren Sechser im klassischen Lotto 6 aus 49 rund 921.000 Euro, wie aus einer Lotto-Übersicht hervorgeht. 

Um den Jackpot zu knacken, fehlte den Spielern aus den beiden Ländern ebenso wie bundesweit noch vier weiteren Tippern die korrekte Superzahl. Dies glückte indes zwei Spielern aus Bayern und einem aus Nordrhein-Westfalen: Für ihre Treffer in der höchsten Gewinnklasse erhalten sie jeweils rund 4 Millionen Euro. (dpa)

