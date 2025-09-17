Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Love-Scamming: Drei Opfer wurden um mehr als 100.000 Euro betrogen. (Symbolbild)
Love-Scamming: Drei Opfer wurden um mehr als 100.000 Euro betrogen. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Love-Scamming: Drei Opfer wurden um mehr als 100.000 Euro betrogen. (Symbolbild)
Love-Scamming: Drei Opfer wurden um mehr als 100.000 Euro betrogen. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Sachsen
Love-Scamming: Drei Opfer um mehr als 100.000 Euro betrogen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit gefälschten Liebesversprechen erschlichen sich Betrüger hohe Geldsummen von ihren Opfern aus Sachsen. Die Polizei warnt vor der perfiden Masche – und verrät, worauf Sie achten sollten.

Zwickau.

In Sachsen sind drei Menschen mit falschen Liebesversprechungen um rund 100.000 Euro betrogen worden. Die Täter hatten die beiden Männer aus Hirschfeld (Landkreis Zwickau) und Treuen (Vogtlandkreis) sowie eine Frau aus Zwickau online kontaktiert und ihnen über mehrere Monate Liebe vorgetäuscht, wie die Polizei mitteilte. Auf Anraten der angeblichen Liebespartner überwiesen die Opfer jeweils hohe Summen, bis sie den Betrug bemerkten. 

Bei der Masche des "Love Scamming" versuchen Betrüger, mittels gefälschter Profile in sozialen Medien eine Beziehung aufzubauen, um an Geld oder persönliche Informationen zu kommen. Die Polizei warnt davor, Geld an Unbekannte zu überweisen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.08.2025
1 min.
Frau verliert 100.000 Euro durch Online-Betrug
Durch einen Online-Betrug hat eine Frau viel Geld verloren. (Symbolbild)
Verlockende Börsengewinne, leere Versprechen und ein drastischer Verlust: Wie eine Frau 100.000 Euro an Online-Betrüger verlor – und was die Polizei jetzt rät.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
30.08.2025
2 min.
Rentnerin verliert mehr als 100.000 Euro an Betrüger
In Ostsachsen hat eine Rentnerin mehr als 100.000 an Betrüger verloren (Symbolbild).
Mit einer perfiden Masche wird eine betagte Frau in Ostsachsen um Ersparnisse gebracht. Sie übergibt falschen Polizisten einen sechsstelligen Betrag. Die Polizei warnt vor dieser Masche.
08:58 Uhr
2 min.
Zahl der Hochschulabschlüsse steigt leicht
Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. (Archivbild)
Mehr Bachelor, Master und Promotionen: Immer mehr Studierende schließen ihr Studium erfolgreich ab. Besonders Wirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften stehen weiterhin hoch im Kurs.
Mehr Artikel