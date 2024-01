LTV warnt vor dem Betreten von Eisflächen in Sachsen

Pirna.

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) in Sachsen hat vor dem Betreten zugefrorener Eisflächen auf Flüssen, Talsperren und anderen Wasserspeichern gewarnt. Dabei besteht Lebensgefahr, wie die LTV am Mittwoch mitteilte. Durch die schwankenden Wasserspiegel in Kombination mit dem nur seit ein paar Tagen andauernden Frost sei das Eis nicht tragfähig. Durch die wechselnden Wasserstände entstehen den Angaben zufolge unter dem Eis Hohlräume und Spannungen im Eis, die plötzlich zum Aufbruch der Eisfläche führen könnten.