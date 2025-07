Luca Herrmann kehrt aus Paderborn nach Dresden zurück

Dresden freut sich auf einen Rückkehrer. Ausschlaggebend ist vor allem ein früherer Kontakt zum heutigen Dynamo-Trainer.

Dresden. Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hat sich erneut die Dienste von Luca Herrmann gesichert. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler kehrt nach nur einem Jahr beim FC Paderborn zurück in die Elbestadt. Das teilten beide Vereine mit. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Clubs Stillschweigen.

"Er hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, über welch großes Potenzial er verfügt. Dabei ist es ein großer Vorteil, dass er den Verein und das Umfeld aus den vergangenen Jahren bestens kennt und daher keine lange Eingewöhnungszeit benötigen wird", sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.

Ausschlaggebend war für Herrmann auch der Kontakt zu Trainer Thomas Stamm. "Deshalb fiel mir die Entscheidung sehr leicht, als sich die Möglichkeit für eine Rückkehr aufgetan hatte. Mit Thomas Stamm habe ich bereits in Freiburg lange erfolgreich zusammengearbeitet und kenne daher die Abläufe und die Spielweise, die sehr gut zu mir passt", sagte Herrmann, der in Freiburg geboren wurde und 2011 in den Nachwuchs des Sportclubs wechselte. Dort durchlief er bis zur U19 sämtliche Jugendmannschaften und schaffte 2017 den Sprung in die U23 der Breisgauer, die auch Stamm trainierte. (dpa)