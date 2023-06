Lucas erhält Zukunftspreis der Handwerkskammer

Dresden.

Das Metallbauunternehmen Lucas aus Königsbrück hat den Zukunftspreis 2023 der Handwerkskammer Dresden erhalten. Sachsens Ministerpräsident und Schirmherr, Michael Kretschmer (CDU), übergab dem Betrieb den mit 3000 Euro dotierten Preis am Freitag in Dresden. Das familiär geführte Unternehmen aus dem Landkreis Bautzen sei besonders engagiert in der Personalpolitik, hieß es in der Begründung der Jury. Zudem sei das Unternehmen das wichtige Thema Unternehmensnachfolge aktiv angegangen.