Lückenschluss der A72 zur A38 für den Verkehr freigegeben

Rötha.

Der Lückenschluss der Autobahn A72 zur A38 ist nach Jahren der Bauphase am Samstag für den Verkehr freigegeben worden. Wie die Autobahnpolizei am Samstag auf Anfrage mitteilte, rollt der Verkehr in beide Fahrtrichtungen. Allerdings verläuft die Strecke von der Anschlussstelle Zwenkau noch vier Kilometer einspurig. Der Polizei zufolge hat es bei der Freigabe der Strecke keine Staubildung gegeben.