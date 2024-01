Luxusartikel vom Leipziger Flughafen in alle Welt

Schkeuditz.

Der Logistikstandort am Flughafen Leipzig/Halle wächst. Das Münchner Unternehmen Mytheresa, eine Online-Plattform für Luxusmode, hat am Donnerstag in Schkeuditz ein Logistikzentrum offiziell eröffnet. Auf einer Fläche von etwa 55.000 Quadratmeter bietet das Zentrum Platz für bis zu fünf Millionen Luxusartikel aus den Kategorien Damenmode und Echtschmuck, wie das Unternehmen mitteilte.