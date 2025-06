LWB investiert weiter kräftig – Mieten steigen moderat

Leipzigs kommunale Wohnungsbaugesellschaft LWB baut und saniert trotz Krisen weiter – und das in großem Stil. Für viele Mieter sei das eine gute Nachricht, findet Oberbürgermeister Burkhard Jung.

Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) will trotz angespannter Rahmenbedingungen weiter kräftig in Neubauten und die Sanierung ihres Wohnungsbestands investieren. "Die LWB baut weiter. Das ist eine gute Nachricht für die Stadt und ihre Bürger", sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) anlässlich der Feststellung des Jahresabschlusses des Unternehmens durch die Gesellschafterversammlung. Die LWB sei ein wichtiger Partner der Stadt bei wohnungspolitischen Fragen und übernehme darüber hinaus soziale Aufgaben in den Quartieren.