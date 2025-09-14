Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Macht euch klein und hässlich“: Wie die Bundeswehr ehrenamtliche Retter auf Krieg und Terror vorbereitet

Schon Pläne für morgen? Lebend rauskommen: „Anders als im Actionfilm, schützt eine Autotür nicht vor ballistischem Beschuss“, sagt ein Ausbilder den Johannitern während des Workshops an der Pirk.
Schon Pläne für morgen? Lebend rauskommen: „Anders als im Actionfilm, schützt eine Autotür nicht vor ballistischem Beschuss“, sagt ein Ausbilder den Johannitern während des Workshops an der Pirk.
Sachsen
„Macht euch klein und hässlich“: Wie die Bundeswehr ehrenamtliche Retter auf Krieg und Terror vorbereitet
Von Nicole Jähn
Zum ersten Mal haben die Johanniter Sachsen an der Talsperre Pirk für Terrorlagen trainiert. Im Schatten des Ukrainekriegs und der sicherheitspolitischen Lage in Europa ändern sich aktuell die Vorzeichen für ehrenamtliche Retter. Wie die Bundeswehr Hilfsorganisationen in Deutschland in einem Kriegsfall binden will.

Zwei kurze Schüsse. Während die beiden Sanitäter mit dem Abbinden einer Wunde am Bein mit einem Gurt kämpfen, ist das Spiel längst vorbei. Ein Mann in einer dunkelblauen Jacke steht nur drei Schritte von ihnen entfernt und zielt auf den Boden. Sie haben ihn zu spät bemerkt. Seine Waffe ist mit blauer Kreidemunition geladen, die nach...
