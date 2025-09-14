„Macht euch klein und hässlich“: Wie die Bundeswehr ehrenamtliche Retter auf Krieg und Terror vorbereitet

Sachsen
Zum ersten Mal haben die Johanniter Sachsen an der Talsperre Pirk für Terrorlagen trainiert. Im Schatten des Ukrainekriegs und der sicherheitspolitischen Lage in Europa ändern sich aktuell die Vorzeichen für ehrenamtliche Retter. Wie die Bundeswehr Hilfsorganisationen in Deutschland in einem Kriegsfall binden will.
Zwei kurze Schüsse. Während die beiden Sanitäter mit dem Abbinden einer Wunde am Bein mit einem Gurt kämpfen, ist das Spiel längst vorbei. Ein Mann in einer dunkelblauen Jacke steht nur drei Schritte von ihnen entfernt und zielt auf den Boden. Sie haben ihn zu spät bemerkt. Seine Waffe ist mit blauer Kreidemunition geladen, die nach...
