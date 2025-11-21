Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung erhoben. (Symbolbild)
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung erhoben. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung erhoben. (Symbolbild)
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung erhoben. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Mädchen und Jugendliche missbraucht - Anklage gegen Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 54-Jähriger aus Heidenau soll zwei Mädchen und eine Jugendliche über Jahre missbraucht haben. Jetzt ist Anklage gegen ihn erhoben worden.

Dresden.

Wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen einen 54 Jahre alten Mann aus Heidenau erhoben. Er soll zwei Mädchen wiederholt missbraucht und eine geistig behinderte Jugendliche 15 Mal vergewaltigt haben. Alle drei Opfer stammten aus der Nachbarschaft des Beschuldigten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Mädchen sollen zur Tatzeit zwischen drei und zehn Jahre alt gewesen sein, die Jugendliche sei im Alter von 16 bis 18 Jahren vergewaltigt worden. Teilweise soll der Mann seine Opfer betäubt haben. 

Der nicht vorbestrafte 54-Jährige sei im Februar festgenommen worden und sitze seitdem in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zu den Vorwürfen habe sich der Beschuldigte nicht geäußert. Das Landgericht Dresden muss entscheiden, ob es die Anklage zulässt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
18.11.2025
3 min.
Getöteter Polizist in Völklingen – Anklage erhoben
Gegen den Verdächtigen wurde nun Anklage erhoben. (Archivbild)
Ein Polizist stirbt durch Schüsse aus einer Dienstwaffe. Das sorgte im August für deutschlandweites Entsetzen. Gegen den mutmaßlichen Täter ist jetzt Anklage erhoben worden.
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
28.10.2025
2 min.
Schwerer Missbrauch während Corona-Pandemie: Verging sich ein Fußball-Trainer daheim an zwei Jungs?
Missbrauchte ein Fußballtrainer aus dem Dresdner Umland zwei seiner Schützlinge?
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen in der Pandemiezeit trainierten zwei Jungen teils einzeln bei ihrem Übungsleiter nahe Dresden. Kam es dort zum sexuellen Missbrauch?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel