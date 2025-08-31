Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Torgau ist ein Fan des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig von vier Männern attackiert worden (Symbolbild).
In Torgau ist ein Fan des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig von vier Männern attackiert worden (Symbolbild). Bild: Jan Woitas/dpa
In Torgau ist ein Fan des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig von vier Männern attackiert worden (Symbolbild).
In Torgau ist ein Fan des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig von vier Männern attackiert worden (Symbolbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Männer attackieren Fußballfan von RB Leipzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für einen Fußball-Fan von Bundesligist RB Leipzig endet der Abend mit Schlägen und Tritten. Er muss ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt vier Tatverdächtige.

Torgau.

Vier junge Männer haben einen 19 Jahre alten Fußballfan von Bundesligist RB Leipzig in Torgau attackiert. Er wurde mit Schlägen und Tritten so sehr verletzt, dass er ambulant behandelt werden musste, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 27 Jahren hatten den Fußballfan auf dem Parkplatz des Torgauer Bahnhofes angesprochen und ihn dann im angrenzenden Park verletzt. Zudem stahlen sie seinen Fanschal. 

Die mutmaßlichen Täter fuhren mit einem Auto davon, konnten aber aufgrund von Zeugenaussagen noch im Stadtgebiet von Torgau gestellt werden. Die Polizei stellte unter anderem die Handys der Männer sicher. Man habe einen Hinweis, dass einer von ihnen die Tat filmte, hieß es. Die Männer befinden sich auf freiem Fuß. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls ermittelt. 

RB Leipzig hatte am Samstag sein Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:0 gewonnen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
4 min.
Mit Klopp auf der Tribüne: RB schafft ersten Sieg
Zumindest ab und zu ließ Leipzig die Muskeln spielen.
Mehr Chancen, mehr Spielanteile, aber auch überzeugend? RB Leipzig schafft den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Gegen Heidenheim. Und das mit einer lange Zeit sparsamen Ausbeute.
Jens Marx, dpa
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
16.08.2025
1 min.
Dogge fällt Kinder in Restaurant an
In Torgau hat ein Hund in einem Restaurant zwei Kinder gebissen. (Symbolbild)
In einem Restaurant in Torgau beißt ein Hund zwei Mädchen. Sie kommen ins Krankenhaus.
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel