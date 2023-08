Männer bei Attacke in Chemnitzer Freibad verletzt

Chemnitz/Sohland. In einem Chemnitzer Freibad sind zwei Männer bei einem Angriff so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden 25-Jährigen am Sonntagnachmittag von drei Männern "unvermittelt" geschlagen worden. Die Angreifer seien danach in unbekannte Richtung verschwunden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Auch in Sohland an der Spree (Landkreis Bautzen) sorgte eine Gruppe Jugendlicher für Ärger. Sie hätten sich im Schwimmbad provokativ verhalten und Baderegeln missachtet. Nach mehreren Ermahnungen seien sie am Samstagnachmittag des Bades verwiesen worden, teilte die Polizei am Montag mit. An der Kasse hätten sie dann ihr Geld zurückverlangt und eine Mitarbeiterin geschlagen. (dpa)