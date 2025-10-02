Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gegen vier Männer hat die Staatsanwaltschaft nach einer Attacke mit Metallschläuchen in Dresden Anklage erhoben. (Archivbild)
Gegen vier Männer hat die Staatsanwaltschaft nach einer Attacke mit Metallschläuchen in Dresden Anklage erhoben. (Archivbild) Bild: Benedict Bartsch/xcitepress/Benedict Bartsch/dpa
Sachsen
Männer nach brutaler Attacke in Dresden angeklagt
Vier Männer sollen in Dresden mit Metallschläuchen auf zwei Opfer eingeschlagen und sie getreten haben. Staatsanwaltschaft hat nun Anklage erhoben. Das wirft die Ermittlungsbehörde den Männern vor.

Dresden.

Nach einer Attacke mit Metallschläuchen auf zwei Männer in Dresden hat die Staatsanwaltschaft gegen vier Beschuldigte Anklage erhoben. Den vier Männern im Alter zwischen 23 und 43 Jahren werde versuchter Totschlag vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Laut Ermittlungen soll das Quartett Ende Juli vergangenen Jahres zwei damals 19 und 45 Jahre alte Männer mit Tötungsvorsatz mehrfach mit Metallschläuchen geschlagen und getreten haben. Hierdurch erlitten die Opfer schwere Kopfverletzungen - bei beiden bestand Lebensgefahr. Opfer und Beschuldigte sind Syrer.

Landgericht Dresden muss entscheiden

Etwa ein Jahr später wurden die vier Männer festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Zwei von ihnen sind den Angaben zufolge vorbestraft. Das Landgericht Dresden muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden. (dpa)

