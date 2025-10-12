Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Mag der Osten die EU nicht? Dieser Verein kämpft in Chemnitz für die Vereinigten Staaten von Europa

Bundeskongress der Europa-Union auf dem Garagencampus in Chemnitz: Politiker und Experten diskutieren über die EU-Skepsis im Osten und was man dagegen tun kann.
Bundeskongress der Europa-Union auf dem Garagencampus in Chemnitz: Politiker und Experten diskutieren über die EU-Skepsis im Osten und was man dagegen tun kann. Bild: Oliver Hach
Bundeskongress der Europa-Union auf dem Garagencampus in Chemnitz: Politiker und Experten diskutieren über die EU-Skepsis im Osten und was man dagegen tun kann.
Bundeskongress der Europa-Union auf dem Garagencampus in Chemnitz: Politiker und Experten diskutieren über die EU-Skepsis im Osten und was man dagegen tun kann. Bild: Oliver Hach
Sachsen
Mag der Osten die EU nicht? Dieser Verein kämpft in Chemnitz für die Vereinigten Staaten von Europa
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Bundeskongress der Europa-Union Deutschland verraten Politiker und Experten ihre Rezepte gegen den EU-Verdruss in Sachsen. Die sächsische Vereinschefin hat eine klare Vision.

Ein Verein, der fast so heißt wie der Staatenbund: Als die Europa-Union Deutschland gegründet wurde, gab es die Europäische Union noch gar nicht. Im Dezember 1946 schlossen sich in Niedersachsen Proeuropäer zu einer überparteilichen Bürgerinitiative zusammen. Sie wurden Teil einer europaweiten Vereinigung, die damals entstand. Ihr wohl...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
10.09.2025
4 min.
Von der Leyen fordert „neues Europa“
Ursula von der Leyen spricht zur Lage der EU.
Die EU-Kommissionspräsidentin versucht mit ihrer Rede zur Lage der EU, die Unterstützung des Mitte-links-Lagers zurückzugewinnen. Sie fordert in einer „neuen, auf Macht basierenden Weltordnung“ ein „neues Europa“.
Katrin Pribyl
01.10.2025
2 min.
EU-Millionen für Feldhamster in Sachsen
Künftig sollen wieder mehr Feldhamster auf sächsischen Feldern leben. (Symbolbild)
Mehr Feldhamster auf sächsischen Ackerflächen: Das ist das Ziel eines neuen von der EU geförderten Projekts. So soll es mit dem Nager-Nachwuchs klappen.
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
Mehr Artikel