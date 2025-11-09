Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trotz guter Partie keine Punkte: Magdeburgs Spieler sind enttäuscht.
Trotz guter Partie keine Punkte: Magdeburgs Spieler sind enttäuscht. Bild: Andreas Gora/dpa
FCM-Torwart Dominik Reimann streckt sicht vergeblich - die Gäste treffen.
FCM-Torwart Dominik Reimann streckt sicht vergeblich - die Gäste treffen. Bild: Andreas Gora/dpa
Trotz guter Partie keine Punkte: Magdeburgs Spieler sind enttäuscht.
Trotz guter Partie keine Punkte: Magdeburgs Spieler sind enttäuscht. Bild: Andreas Gora/dpa
FCM-Torwart Dominik Reimann streckt sicht vergeblich - die Gäste treffen.
FCM-Torwart Dominik Reimann streckt sicht vergeblich - die Gäste treffen. Bild: Andreas Gora/dpa
Sachsen
Magdeburg bleibt Schlusslicht: 0:1 gegen Paderborn
Malte Zander, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Magdeburg macht gegen Paderborn ein gutes Spiel, scheitert aber an seiner Chancenverwertung. Dazu macht die Abwehr einen Fehler zu viel und ermöglicht den Gästen das Führungstor.

Magdeburg.

Zweitligist 1. FC Magdeburg bleibt weiter das Schlusslicht. Gegen den SC Paderborn unterlagen die Elbestädter mit 0:1 (0:1). Sebastian Klaas (9.) erzielte vor 21.654 Zuschauern den einzigen Treffer der Partie. Mit sieben Punkten hat der FCM nun vier Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze.

"Wir müssen uns nicht alles schönreden, aber ich glaube nicht, dass wir heute wie ein letzter Platz gespielt haben. Wir waren gut im Spiel, haben Platz eins bespielt und ja, am Ende hat wieder das Tor gefehlt", sagte FCM-Torhüter Dominik Reimann.

Die erste Gegnerchance sitzt gleich

Trainer Petrik Sander krempelte seine Startelf ordentlich um: Sechs neue Spieler standen im Vergleich zum Bochum-Spiel auf dem Platz - defensiv gezwungenermaßen, offensiv unter anderem durch die Gelbsperre von Baris Atik. Magdeburg begann wie gegen Bochum schwungvoll, doch die Gäste trafen das Tor. Nach einem einfachen langen Ball kam der Ball zu Klaas, der per abgefälschtem Volleyschuss traf.

Damit lief das Spiel in den für Magdeburg leidvoll gewohnten Bahnen - Magdeburg mühte sich, Paderborn konnte auf Konter lauern. Magdeburg kam nur selten in die Box und hatte Pech, dass ein Handelfmeter nach VAR-Eingriff zurückgenommen wurde (29.). Die erspielten Chancen vergab Magdeburg allerdings teils kläglich, Ghrieb etwa schoss aus drei Metern übers Tor (39.).

Reimann hält Magdeburg im Spiel

Gleich nach Wiederanpfiff hielt Reimann seine Farben im Spiel, parierte stark gegen Nick Bätzner (47.). Auf der Gegenseite köpfte Silas Gnaka (52.) knapp am Tor vorbei. Paderborn wurde aber deutlich aktiver als über weite Strecken der ersten Halbzeit. Das schränkte auch die Magdeburger in ihrem Angriffsspiel ein, die aber dennoch weiter auf den Ausgleich drängten. Magdeburg blieb aber am Ende zu ungenau oder wurde geblockt.

Magdeburgs Kernprobleme bleiben auch unter Sander ungelöst: In der Abwehr reicht schon ein Schnitzer für ein Gegentor, im Angriff eine Vielzahl an Chancen nicht zum Tor. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 11.11.2025
 4 Bilder
Tausende Menschen treffen sich beim Martinsfest vor dem Mariendom und der Severikirche auf dem Domplatz in Erfurt.
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
15:39 Uhr
2 min.
Paderborn setzt Siegesserie fort: 1:0 in Magdeburg
Sebastian Klaas (r, SC Paderborn 07) jubelt mit Teamkollegen nach seinem Treffer zum 1:0.
Die Ostwestfalen gehen mit der ersten Chance in Führung. Danach lassen sie nicht viel zu und setzen ihre Siegesserie fort. Zudem holt sich der SCP die Tabellenführung zurück.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
26.10.2025
3 min.
Torflaute beendet: Magdeburg schlägt Münster 2:0
Maximilian Breunig (r) trifft zum 1:0 vorentscheidenden für Magdeburg
Erstmals seit Mai gewinnt Magdeburg ein Heimspiel. Gegen Preußen Münster helfen Geduld, gute Defensive und ein Foulelfmeter, die stundenlange Torflaute zu beenden.
Malte Zander, dpa
Mehr Artikel