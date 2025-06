Magdeburg hofft auf Kristjansson-Comeback

Der SC Magdeburg darf beim Final Four in der Champions League auf die Rückkehr von Rückraumspieler Gisli Kristjansson hoffen.

Köln.

Der SC Magdeburg kann beim Final Four in der Handball-Champions-League wohl doch auf Rückraum-Ass Gisli Kristjansson bauen. "Es gibt die Chance, dass er im Kader steht", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert mit Blick auf das Halbfinale gegen Titelverteidiger FC Barcelona am Samstag (18.00 Uhr/Dyn/DAZN/DF1) in Köln.