Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trägt künftig das Trikot des 1. FC Magdeburg: Luka Hyryläinen.
Trägt künftig das Trikot des 1. FC Magdeburg: Luka Hyryläinen. Bild: Uwe Anspach/dpa
Trägt künftig das Trikot des 1. FC Magdeburg: Luka Hyryläinen.
Trägt künftig das Trikot des 1. FC Magdeburg: Luka Hyryläinen. Bild: Uwe Anspach/dpa
Sachsen
Magdeburg holt Mittelfeldspieler aus Hoffenheim
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 1. FC Magdeburg verpflichtet den 20-jährigen Luka Hyryläinen von der TSG Hoffenheim. Der Finne soll das Mittelfeld beim Zweitligisten aus Sachsen-Anhalt verstärken.

Magdeburg.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Mittelfeldspieler Luka Hyryläinen von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Über die Vertragslaufzeit machten die Magdeburger keine Angaben. Hyryläinen war in der Vorsaison an den SSV Ulm ausgeliehen und absolvierte dort 28 Partien in der 2. Bundesliga. Zuletzt kam der 20-Jährige für die Reserve der TSG Hoffenheim in der 3. Liga zum Einsatz. 

"Luka bringt viele Elemente mit, die unser Spiel weiterentwickeln werden. Er ist ballsicher und verfügt über enorme Spielintelligenz. Zudem wird er seine Größe bei Standards gut einbringen können", sagte Magdeburgs Trainer Markus Fiedler zur Neuverpflichtung. Auch Magdeburgs Sportdirektor lobte das Potenzial des Finnen. Dieser wolle "mit der Unterstützung der grandiosen Fans mithelfen, dass wir alles aus uns herausholen", wie Hyryläinen auf der Vereinswebsite zitiert wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
16.08.2025
2 min.
Hoffenheim ganz effektiv: 4:0 bei Hansa Rostock
Die Niederländer Burger erzielte sein Debüt-Tor für Hoffenheim.
Nach einer optimalen Vorbereitung zeigt die TSG Hoffenheim auch in der ersten Pokalrunde bei Hansa Rostock eine souveräne Vorstellung. Trainer Ilzer kann sich bestätigt fühlen.
11:20 Uhr
5 min.
Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?
Wer Arzneimittel kauft, könnte nach einem neuen Vorschlag mehr zahlen müssen.
Die Ausgaben der Krankenkassen steigen, die Einnahmen hinken hinterher. Vorschläge gegen die Misere häufen sich. Sollen Patienten stärker bei den Arzneimitteln zur Kasse gebeten werden?
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
03.08.2025
2 min.
Braunschweig bezwingt Magdeburg in Unterzahl
Mehmet Aydin nimmt Maß zum Führungstreffer
Beim Saisonauftakt der 2. Bundesliga dominiert der 1. FC Magdeburg über weite Strecken die Gäste aus Braunschweig. Weil Magdeburg aber glücklos agiert, reicht den Niedersachsen ein Tor.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel