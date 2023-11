Magdeburg im Abstiegskampf: Pleite im Ost-Duell mit Hansa

Pech und Unvermögen. Gegen Hansa Rostock verliert der 1. FC Magdeburg trotz Überlegenheit durch ein Eigentor. Die Sieglos-Serie in der zweiten Liga geht weiter.

Magdeburg.

Der 1. FC Magdeburg ist nach einer bitteren Niederlage mit einem späten Eigentor im Ost-Duell endgültig im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga angekommen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz verpasste am Sonntag trotz einer frühen Führung den so ersehnten ersten Sieg in der Meisterschaft seit über zwei Monaten. Stattdessen kassierte der FCM daheim vor 26 660 Zuschauern ein 1:2 (1:0) gegen den FC Hansa Rostock.