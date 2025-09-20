Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Omar Ingi Magnusson war bester SCM-Schütze gegen Erlangen. (Archivbild)
Omar Ingi Magnusson war bester SCM-Schütze gegen Erlangen. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa
Omar Ingi Magnusson war bester SCM-Schütze gegen Erlangen. (Archivbild)
Omar Ingi Magnusson war bester SCM-Schütze gegen Erlangen. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa
Sachsen
Magdeburg rettet in Erlangen einen Punkt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der SC Magdeburg muss in Erlangen mit einem Remis leben. Keine 48 Stunden nach dem Sieg in Barcelona retten die Elbestädter am Ende ein 31:31.

Nürnberg.

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga den ersten Punkt abgegeben. Keine 48 Stunden nach dem Sieg beim FC Barcelona kamen die Elbestädter beim HC Erlangen nicht über ein 31:31 (11:16) hinaus. Dabei war Omar Ingi Magnusson mit elf Toren bester Magdeburger Werfer. 

Beim SCM war Magnus Saugstrup wieder im Kader, saß zunächst auf der Bank. Auf dem Feld kamen die Magdeburger nicht gut in die Partie, vergaben einige Abschlüsse und liefen einem Rückstand hinterher (2:5/8.). Die Grün-Roten arbeiteten sich ins Spiel, scheiterten aber zu oft am Ex-Magdeburger Dario Quenstedt im Tor, um auszugleichen (7:8/21.). Mehrere Magdeburger Fehlversuche nutzte Erlangen, um die Führung vor der Pause auszubauen.

Magdeburger Energieleistung nur teilweise belohnt

Nach dem Seitenwechsel kam Magdeburg stärker auf, verkürzte allmählich den Rückstand und zwang Erlangen zur Auszeit (16:18/38.). Eine Ausgleichschance setzte Lukas Mertens an den Pfosten (40.), aber Magdeburg war wieder in Schlagdistanz. Dann aber riss der Spielfaden beim SCM wieder und Erlangen erhöhte auf vier Tore (20:24/47.). 

Magdeburg kämpfte sich erneut zurück und glich aus (27:27/54.). In der Schlussphase sah Erlangen dann schon wie der sichere Sieger aus, am Ende erreichte der SCM aber ein Remis. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
10.09.2025
2 min.
SC Magdeburg schlägt Paris SG souverän
Felix Claar war beim Champions-League-Auftakt des SCM bester Schütze seines Teams. (Archivbild)
Handball-Bundesligist SC Magdeburg startet mit einem Sieg ins Projekt Titelverteidigung in der Champions League. Gegen Paris Saint-Germain haben die Elbestädter nur zu Beginn leichte Probleme.
18.09.2025
2 min.
SC Magdeburg siegt erstmals in Barcelona
Der SCM setzte sich durch. (Archivbild)
Titelverteidiger SC Magdeburg feiert den zweiten Sieg in der Champions League. Beim FC Barcelona liefern sich die Teams eine Abwehrschlacht. Am Ende hilft der Pfosten.
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel